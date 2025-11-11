よみうりランドと読売新聞東京本社は１１日、よみうりランド遊園地（東京都稲城市、川崎市）の中に誕生する新施設「ポケパーク カントー」の開業日を来年２月５日に決めたと発表した。株式会社ポケモンとの共同事業で、ポケモンの魅力に触れることができる初の屋外常設施設となる。チケットは今月２１日から「ポケパーク カントー」の公式サイトで販売を始める。「ポケパーク カントー」は約２・６ヘクタールの広さで、緑豊か