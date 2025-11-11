ソフトバンク・栗原＝10月、みずほペイペイドームソフトバンクは11日、栗原が兵庫県尼崎市内の病院で「右第5腰椎仙椎椎間板ヘルニア」の手術を受けたと発表した。復帰まで2〜3カ月の見込み。今季は右脇腹を痛めるなど故障に苦しんだ。80試合の出場で打率2割6分7厘、8本塁打、40打点をマーク。新たに選手会長に就くことが決まっている。