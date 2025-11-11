携帯大手「楽天モバイル」のシステムに不正接続し、通信回線を契約したとして、兵庫県警は１１日、埼玉県加須市の無職少年（１６）ら２人を不正アクセス禁止法違反容疑などで再逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。少年は「生成ＡＩ（人工知能）を使って自動で回線を契約できるプログラムを作った」と供述したといい、県警が詳しい経緯を調べる。他に再逮捕されたのは、無職長田真幸容疑者（２１）（千葉市若葉区）。捜査