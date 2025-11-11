¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ªÍ­Â¼º«¤Ç¤¹¡££±£±·î£µÆü¤Ï°ìÇ¯¤Ç°ìÈÖÂç¤­¤ÊËþ·î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤¬ÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÆüËÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·î¤¬ÃÏµå¤ò²ó¤ë¸øÅ¾µ°Æ»¤ÏÂÊ±ß¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¡¢ÃÏµå¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤ÈËþ·î¤¬¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é´ØÅì¤ÏÆÞ¤ê¶õ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡²ó£±£²·î£µÆü¤âÃÏµå¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤¤»þ´ü¤ÎÂç¤­¤ÊËþ·î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó