3人組テクノポップユニット・Perfumeの“あ〜ちゃん”こと西脇綾香（36歳）が11月11日、自身のInstagramを更新。一般男性との結婚を発表した。あ〜ちゃんはこの日、「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と結婚を報告。「ファンの人と結婚することは私の夢でした」と言い、「10代の私