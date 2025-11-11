阪神電気鉄道株式会社は１１日、阪神甲子園球場で行われる高校生ブラスバンドによるコンサート「甲子園ブラスバンドフェスティバル２０２６」を２０２６年５月３１日に開催すると発表した。４回目の開催となる今回は、より多くの学校に同球場での演奏機会を設けるべく初めて出演校の一部を募集することが決まった。「甲子園ブラスバンドフェスティバル」は阪神甲子園球場開場１００周年記念事業としてスタート。今年は全８校・