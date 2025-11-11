ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１１日、月〜木曜総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を２日連続で休んだ。安住アナは今月６日の生放送で「来週月曜から月、火、水、木と私、休みをいただくことになりました」と発表していた。１０日の生放送は代役をＣＢＣの若狭敬一アナが務めた。１０日は宇賀神メグアナが安住アナの欠席を告知したが、この日も同アナが「安住アナウンサーは今週