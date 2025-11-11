眞栄田郷敦（25）が10日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。初恋の女性から、現在の活躍について語られた。眞栄田は中学生時代、同じ吹奏楽部の女子に告白し、付き合うことになったと明かした。眞栄田は「フラれ方が今でも覚えていて、本人からじゃなく、友だちが休み時間に来て、ノートの端切れみたいな、折られたやつを渡してきて『別れよ』。それだけで、切なかったですね」と語った。初恋の相手、辻元