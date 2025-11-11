NGT48が11日、保育園児の前でパフォーマンスを披露した。西潟茉莉奈（30）、清司麗菜（24）、杉本萌（20）、北澤百音（17）が、新潟・新発田市のあいこども園を訪れた。メンバーが通年農作業を行う「農業プロジェクト」で、今年収穫されたコシヒカリ「ときむすめ」の2キロ入り4個を給食用に贈呈した。その後、園児100人、その親35人が集まった中で「Maxとき315号」「心に太陽」「NGT48」の3曲を披露した。園児との交流は毎年収穫後