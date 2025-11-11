½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡Ê28¡Ë¤È¿åÌîÈþµª¡Ê51¡Ë¤¬11Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤ÏÆ±¶É·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£ÍÄÃÕ±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿55ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤Ç25ºÐ¤Î³°¸«¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤ÆÌ¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤ËÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤¹¤ë¤È¸À¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢2¿Í¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£óîäÛ¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¡ÖÆÃ