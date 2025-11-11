韓国で大学修学能力試験が11月13日に行われることから、英語のリスニング試験の前後5分を含む35分、航空機やヘリコプターなどの運航を制限する。午後1時5分から40分までの35分間、非常・緊急時の運航を除く全ての航空機の離陸を全面禁止し、飛行中の航空機は3キロ以上上空で待機する必要がある。この影響を受ける定期便は、国際線65便と国内線75便の計140便。運航時刻の調整などを実施し、各航空会社は変更内容について事前に案内