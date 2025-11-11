米グーグル（Google）は、開発者向けの地図サービス「Google Maps Platform」に、同社のAI「Gemini」を活用する新しいツール群を追加したと発表した。 開発者が「こんな地図機能が欲しい」というアイデアを、AIの助けを借りて素早く形にするためのもの。開発者はアプリやWebサイトに組み込む地図機能を、これまでより格段に速く、簡単に構築できるようになるという。 「AIにお願い」で地図づくりが高