大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで人気だった「カラダ測定ポッド」の継続展開が決まった。博報堂、BIPROGY、JR西日本の3社で構成する「PHRコネクト共同企業体」が11日に発表した。「DotHealthカラダ測定サービス」として11月27日から提供開始する。【写真】万博「カラダ測定ポッ度」→駅ナカで「DotHealth カラダ測定サービス」大阪ヘルスケアパビリオンは来館者が553万人を超え、「カラダ測定ポッド」で自身の健康