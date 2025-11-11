ＮＰＢは１１日、来季公式戦の出場選手登録人数などについて、今季と同じ運用とすることを発表した。出場選手登録人数は、コロナ禍の２０年から拡大されている３１人を来季も継続。試合でのベンチ入り選手数は２６人で、外国人選手は出場選手登録が最大５人で、ベンチ入りは最大４人となっている。