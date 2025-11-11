ソフトバンク・栗原陵矢内野手（２９）が尼崎市内の病院で右第５腰椎仙椎椎間板ヘルニアにともなう、経椎弓間的全内視鏡下椎間板摘出術を受けたと発表した。競技復帰まで２〜３か月の見込み。栗原は今季、右脇腹痛で７月３日に出場選手登録を抹消され、８月２９日に１軍復帰。８０試合で打率２割６分７厘、８本塁打、４０打点だった。復帰後は三塁のレギュラーとして、９・１０月の月間ＭＶＰを獲得するなど優勝争いに貢献する