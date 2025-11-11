ＮＰＢは１１日、今年で４度目となる「現役ドラフト」を１２月９日に開催すると発表した。この日、都内で行われた日本プロ野球選手会との事務折衝で実施要項などを協議。選手会が求めているさらなる移籍の活性化に向け、過去３回で１例しかない「２巡目」指名についての規定を変更することなどで合意した。