女優の桜井日奈子が１１日までに自身のＳＮＳを更新。美容に関する資格をダブル取得したことを報告した。インスタグラムで「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りましたこちらの資格取得にあたって、日々の食生活に活かせるような、美容栄養学を学びました」と報告し、２つの修了証を手にした自撮りショットを公開。「この仕事を始めてからずっと、美容に関する知識に興味