政治評論家の田崎史郎氏が１１日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、日本維新の会が「センターピン」と主張している議員定数の削減について「実現するのか？という疑問はいまだに解けない」とコメントした。この日は「議員定数削減は今国会で成立するのか」をテーマに議論。田崎氏は１０月に、この番組内で吉村洋文氏と討論し、「（議員定数削減が）成立しなくても、自民が一生懸命やれば（連立を）離脱しない？」「成立しなかったら