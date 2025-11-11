1日3杯超のアルコール摂取は脳出血リスクを高める可能性があるとの研究結果が示された/miodrag ignjatovic/E+/Getty Images（CNN）人によっては素敵な夜にワインを1杯注いだり、スポーツ観戦中に缶ビールを開けたりするのはごく自然なことだ。しかし飲酒量が度を超えるのは、一体どの段階なのだろうか？研究者らは1日に3杯以上の飲酒を日常的に行うことを「過度の飲酒」と定義しているが、これはより重篤な脳出血（または出血性脳