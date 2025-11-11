オリジナルグッズが当たるハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」の新シリーズとして展開されている「一番酒蔵くじ」。アルコールをテーマにした同シリーズで、2025年12月5日(金)より、「串カツ田中」の商品がグッズとなって販売される予定だという。商品ラインナップは、ライト、どんぶり、ビッグタオル、ジョッキ、ミニチュアチャーム、ステーショナリー、タオルコレクション、ラバーコレクション、ぬいぐるみ（全8等級33種＋