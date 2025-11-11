ソフトバンクは１１日に栗原陵矢内野手（２９）が尼崎市内の病院で「右第５腰椎仙椎椎間板ヘルニアにともなう、経椎弓間的全内視鏡下椎間板摘出術」を受け、終了したことを発表した。競技復帰まで２〜３ヶ月の見込み。プロ１１年目の今季は右わき腹痛などケガにも苦しみ、８０試合の出場にとどまった栗原。シーズン成績は打率２割６分７厘、８本塁打、４０打点。９、１０月の月間ＭＶＰを受賞するなど、シーズン最終盤に状態を