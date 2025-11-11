１０月１６日に７４歳で死去したＫＩＳＳの創設メンバーでギタリストの故エース・フレーリーさんの死因が、転倒による「鈍的外傷による頭部外傷」であることが分かった。米ニュースサイト「ＴＭＺ」が１０日、報じた。ニュージャージー州モリス郡検視官の報告書によると、エースさんは死去の数日前、スタジオで転倒した際に頭蓋骨骨折、硬膜下血腫そして脳卒中を患った。エースさんは生命維持装置を装着され、医療処置を受けた