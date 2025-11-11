俳優パク・ソジュンと女優ウォン・ジアンが、記憶のなかでぼんやりとしていた時代を呼び起こす。【画像】パク・ソジュン、伝説の濃厚キスシーン来る12月6日、韓国で初放送されるJTBCの新しい週末ドラマ『ギョンドを待ちながら』（原題）でのイ・ギョンド（演者パク・ソジュン）とソ・ジウ（演者ウォン・ジアン）の輝かしい青春の瞬間を含んだティザーポスターが公開され、早くも人々をときめかせている。『ギョンドを待ちながら』