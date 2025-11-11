【フォーミダブル（μ兵装）】 受注期間：11月11日～2026年1月7日 2026年12月 発売予定 価格：32,000円 グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「フォーミダブル（μ兵装）」を2026年12月に発売する。受注期間は2026年1月7日まで。価格は32,000円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」に登場する「フォ&#1254