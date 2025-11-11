ドイツ伝統のシュニール織で知られる「FEILER（フェイラー）」と、人気ゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」の夢のコラボが実現！11月27日(木)より、『LIEBE WITH PEARLY GATES』の限定アイテムが登場です。フェイラーのリーベくんとパーリーゲイツのPGニコちゃんが並ぶ遊び心いっぱいのデザイン♡ハンカチからバッグまで、全4アイテムをラインアップ