倉敷市で新しい工場を稼働させた日清製粉が、岡山県産の小麦を使った新製品を発表しました。 【写真を見る】日清製粉が岡山県産小麦を使った新商品うどん用の業務用小麦粉「晴天ノ絆」発表 きのう（10日）倉敷市で発表会が開かれました。業務用小麦の新製品「晴天ノ絆」は、今年5月に稼働した日清製粉の水島工場で生産。岡山県産の「ふくほのか」を100%使用したうどん用の小麦粉です。 うどん以外に和菓子や洋菓子に使用して