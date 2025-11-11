福岡県警城南署は11日、福岡市城南区七隈6丁目の住民宅固定電話に10日午前11時ごろ、関東総合通信局を名乗る人物から不新亜電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「固定電話も携帯電話も使えなくなる」などという内容。交流サイト（SNS）を利用したビデオ通話に誘導された後、警察官を名乗る人物から「マネーローンダリングにあなた名義の口座が使われている」などと言われ、口座情報などを聞かれる事案が発