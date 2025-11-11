オートロックが開錠された際に居住者と一緒に集合住宅に入る、いわゆる「共連れ」の手口で、神戸市内のマンションに侵入したとして、神奈川県職員の男が逮捕されました。「女子高校生の制服を見るためにつきまとった」という趣旨の供述をしているということです。兵庫県警が11月9日（日）に邸宅侵入の疑いで逮捕したのは、横浜市港北区在住の神奈川県職員の男（36）です。男は11月4日（火）の午後4時すぎ、神戸市灘区のマ