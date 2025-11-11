アメリカのトランプ大統領はシリアのシャラア暫定大統領とホワイトハウスで会談し、アサド政権崩壊後の国家の再建などで協力を進めることで一致しました。アメリカトランプ大統領「彼（シャラア氏）は好きだし、良い関係を築けている。我々はシリアを成功させるために全力を尽くす」トランプ大統領は10日、非公開で行われたシャラア暫定大統領との会談後、このように話し、前のアサド政権時代には対立してきたシリアと協力関係を