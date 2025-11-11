マイルCS（23日、京都芝1600メートル）に向けてJRA競馬学校（千葉県白井市）で調整中の英国馬ドックランズ（牡5＝H・ユースタス、父マッサート）が11日、馬場入りした。ダートコースでダク1200メートル、1F37秒程度のキャンター1200メートルのメニュー。入念に体を動かした。マイケル・ヴォキンズ厩務員は「体調面については良好で疲れもなく、カイバもいつも通り食べています」と報告。「いろいろな国に行っているため、す