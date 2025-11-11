東京・板橋区でタクシーが電柱に衝突する事故があり、80代の男性客が意識不明の重体です。【映像】破損した2台のタクシー（事故現場）11日午前10時頃、板橋区大谷口北町で「タクシー同士の事故、1台が電柱にぶつかる」と110番通報がありました。警視庁によりますと、80代の男性客を乗せたタクシーが電柱に衝突しました。運転手は胸の痛みを訴えるなどの軽傷ですが、男性客は意識不明の状態で病院に搬送されました。さらに