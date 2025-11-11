巨人の阿部慎之助監督は１１日、来季から「長嶋茂雄賞」の創設が決まったことについて「ずっと語り継がれる方だと思うのでね」とコメントした。長嶋さんは勝負強い打撃や華麗な守備で、首位打者６度、本塁打王２度、打点王を５度獲得。リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）にも５度選ばれ、ミスタージャイアンツ、ミスタープロ野球としてファンを魅了した。今年６月に８９歳で亡くなった長嶋さんの偉大な功績をたたえ、「長嶋茂雄賞」