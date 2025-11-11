口に入れた瞬間、だしのうまみがじゅわ〜。カリっと揚げた高野豆腐を、だしつゆでゆっくり含め煮に。味はしみしみ、中はむちっと。素朴ながら、ありがたみを感じるおいしさです。『揚げだし高野豆腐』のレシピ材料（2人分）高野豆腐……3個 〈だしつゆ〉 めんつゆ（2倍濃縮）……1/4カップ 水……1カップ 大根おろし（かるく水けをきる）……100g 万能ねぎの小口切り……適宜 片栗粉揚げ油高野豆腐の基本のもどし方 バットや