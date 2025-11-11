岡山城ライトアップのイメージ提供：岡山市 4年に1度開かれる聴覚障害者の国際大会「デフリンピック」が日本で初めて東京で開催されるのにあわせ、岡山市は11月15日、岡山城をさくら色にライトアップします。 11月15日から26日まで開かれる「東京2025デフリンピック」には岡山県ゆかりの5人の選手が出場する予定です。 ライトアップは大会を応援しようと行うもので、開会式が行われる15日の日没後から午前0時ま