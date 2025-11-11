スーパー玉出（運営：株式会社フライフィッシュ、本社：大阪市西成区）は、堺市の「スーパー玉出御陵店」を11月15日にリニューアルオープンする。地域一の安さと生鮮強化を両立し、「玉出ワールド全開」の店になるとアピールしている。【画像】「スーパー玉出御陵店」リニューアルチラシ＆目玉商品御陵店は、信太山店に続く2店舗目のリニューアルオープン。「地域の人々との関係を深め、毎日の暮らしに寄り添うスーパー」