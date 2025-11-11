女性3人組ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんが11日、一般男性と結婚したことを報告しました。【映像】「Perfume」あ〜ちゃんの結婚報告に祝福の声この日に更新したInstagramで、「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！