11日朝、大館市の秋田職業能力開発短期大学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと、11日午前6時35分ごろ、大館市字象ケ鼻の市道上に体長約1.2メートルのクマ1頭がいるのを、50代の男性が自宅の中から目撃しました。近くの民家までは約5メートル、秋田職業能力開発短期大学校まで約350メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。