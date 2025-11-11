千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。11月9日（日）の同番組では、口喧嘩が一番強いコンビを決める「第3回 コンビ対抗！フリースタイル口喧嘩バトルトーナメント」が開催された。©AbemaTV,Inc.スタジオゲストに元NHKアナウンサーの中川安奈、審査員を大悟と鬼越トマホークが務めた今回。挑戦者は3連覇を狙うひつじねいりをはじめ、ヘンダーソン、サスペンダーズ、オダウエダ、スタミナ