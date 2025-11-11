11月8日から10日にかけ、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節が開催。個人スタッツランキング上位選手がそれぞれ活躍を見せた。 得点ランキングは、大阪エヴェッサのマット・ボンズがトップに君臨。第9節の2試合ではGAME1で28得点、GAME2で33得点とハイスコアをマークし、アベレージを23.4得点まで伸ばした。2位の仙台89ERSのジャレット・カルバーは1試合