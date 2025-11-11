千葉興業銀行 [東証Ｐ] が11月11日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比16.0％増の69.1億円に伸び、従来の7.8％減益予想から一転して増益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の108億円→113億円(前期は106億円)に4.6％上方修正し、増益率が1.1％増→5.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)