札幌市中央区宮の森できのう夜、クマの目撃などの通報が相次ぎました。近くの円山動物園でもおとといからクマの足跡が複数見つかっていて 警察と市が警戒を強めています。きのう午後8時前、札幌市中央区宮の森2条11丁目付近の住宅街で、クマの目撃などの通報が相次ぎました。（山本記者）「クマが出没している現場には、くっきりとクマの足跡が残っています」（札幌市清尾崇さん）「足跡が11センチくらいだったので、メスの大人