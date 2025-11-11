俳優の仲代達矢さんが11日、亡くなったことがわかりました。92歳でした。人生を振り返ります。仲代さんは19歳の時、俳優座付属養成所に4期生として入所。『ハムレット』や『四谷怪談』など、数多くの舞台に出演したほか、映画では、黒澤明監督の『用心棒』『影武者』『乱』などに出演しました。また、成瀬巳喜男さん、岡本喜八さん、市川崑さん、五社英雄さんなど、日本を代表する名監督の作品にも多数出演。舞台と映画を軸にキャ