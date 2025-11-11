政府の一部閉鎖が40日目を迎えた米議会議事堂＝9日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米議会上院は10日、2026年1月30日までの政府支出を賄うつなぎ予算案を可決した。共和党のジョンソン下院議長は「12日にも下院で採決したい」と話しており、10月1日に始まった約1カ月半に及ぶ政府機関の一部閉鎖は週内の解除へ前進した。下院の野党民主党は医療保険制度（オバマケア）に基づく補助金の延長を求め、対決姿勢を維