俳優の水野美紀が１１日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、自身の独特な出産について振り返った。水野は１６年６月に俳優の唐橋亮と結婚し１７年７月に第１子を出産。水野が出産した産院は「水中出産も聞くと思うが、畳の上での出産も推奨していた」といい、水野も畳の上での出産を選んだという。「時代劇で見た事ないですか？産み紐ってサラシが天井から（下がって）つかんで」と、天井から下がっている紐をつかんでの出産だっ