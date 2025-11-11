地球温暖化対策を話し合う国連の会議（COP30）が10日、ブラジル北部ベレンで開幕し、実質的な協議が始まりました。2025年で30回目を迎える国連気候変動枠組条約の締約国会議は、温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」の採択から10年の節目にあたり、ブラジルのアマゾン地域にある都市、ベレンで10日から21日の日程で開催されます。「産業革命以前に比べ、気温上昇を1.5度に抑える」と掲げた「パリ協定」の目標に向けたさらなる対