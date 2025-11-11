三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（36）が11日、都内でメンズスキンケアブランド「DISM」ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に出席した。新CMは11日からテレビなどで順次放映され、「天才だ！」が口癖の研究員「DISMさん」を演じる。自身が天才だと思う人を問われると「世界です」と、EXILEとFANTASTICSのパフォーマー世界（34）の名を挙げた。「最近はコミュニケーションを取れていないので本人もびっくりでしょうけど」としつ