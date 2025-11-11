ピン芸人の紺野ぶるまが１１日、ニッポン放送のラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」にゲスト出演した。今年を振り返って紺野は「クロちゃんとすごいたくさん遊んでもらった年だった」と、同じ松竹芸能に所属する安田大サーカスのクロちゃんの名を挙げた。クロちゃんについて「クズのイメージ、メチャクチャあると思うんですけど、クロちゃんでも無力な瞬間があるというか。なんかクロちゃんのクズって大人の人の前で