元尼神インターの誠子が10日にインスタグラムを更新。髪をボブにしたオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】ファン称賛の美しい横顔も披露12月から全国5か所を巡るライブツアーがスタートする誠子。そんな彼女が「新しいヘアでライブツアーがんばる‼︎冬の大人ボブ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、髪をボブにした彼女のキュートな微笑みや美しい横顔も収められている