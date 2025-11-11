わが家にお泊まりにきた、小学4年生の息子のお友だち。張り切った息子のいつもと違う“おもてなし”が生んだのは可愛い“勘違い”でした。食卓で起きたまさか勘違いとは？ 筆者の友人から体験談を聞きました。 箸置き出して！ 誤解が解けるとAくんは顔を赤くして、安心したように箸を使い出しました。息子はニヤニヤしながら「A、まじめすぎ！」なんて茶化していたけど、それもとても微笑ましいやりとりでした。勘違いっ