米国スターバックスとサントリー食品インターナショナル（東京都港区）がショート缶コーヒー「スターバックス MY COFFEE TIME」シリーズのブラックとカフェラテをリニューアルし、11月11日から順次切り替え発売します。【えっ！】プレゼントキャンペーンが豪華！“スタバ”オリジナルブランケットがかわいすぎる！2024年に発売された同シリーズは、1杯のコーヒーを通し、まるでお気に入りのカフェにいるかのような心地よい“